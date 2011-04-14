У ПАРЄ не розглядатимуть доповідь по Україні до кінця року

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Доповідь щодо виконання Україною своїх зобов`язань перед Радою Європи буде розглянута Парламентською Асамблеєю Ради Європи не раніше 2012 року.

Про це заявив кореспонденту УНІАН у Страсбурзі голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат від Партії регіонів Іван ПОПЕСКУ.

За його словами, це пов`язано не стільки з головуванням України у Комітеті міністрів Ради Європи з травня по листопад цього року, скільки з об`єктивними причинами.

«У зв`язку з тим, що в Естонії проходили вибори, змогла приїхати до України тільки представниця Швеції, тобто один доповідач. А для того, щоб написати цю доповідь, мають приїхати обидва доповідачі», - зазначив І.ПОПЕСКУ.

Він нагадав, що доповідь перед розглядом у сесійному залі Асамблеї має спочатку бути представлена Моніторинговому комітету ПАРЄ і країні, що знаходиться під процедурою моніторингу.

«Звісно, поки ми головуватимемо, вони, навіть якщо приїдуть, вже не встигнуть підготувати цю доповідь. Найімовірніше, ця доповідь буде представлена вже в 2012 році, чи то на січневій, чи то на квітневій сесії», - сказав депутат.

І.ПОПЕСКУ підкреслив, що необхідність приїзду одночасно обох доповідачів до України пов`язана з тим, що вони представляють різні політичні сили.

«Коли доповідач приїжджає, він представляє Моніторинговий комітет, але, в той же час, одну політичну групу. Коли ж у країні є партнери в цієї політичної групи, звісно, Рада Європи і Моніторинговий комітет не йдуть на те, щоб на підставі вражень одного доповідача робити якісь висновки. Мають бути представники різних політичних груп і різних країн», - сказав він.

За словами І.ПОПЕСКУ, дата наступного візиту доповідачів поки що не визначена, але, найімовірніше, він відбудеться не раніше осені.

Як повідомляв УНІАН, доповідачками ПАРЄ по Україні є депутати естонського парламенту Майліс РЕПС і парламенту Швеції Марієтта де ПУРБЕ-ЛУНДІН.