Янукович затвердив План співпраці з НАТО

Київ. 14 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Річну національну програму співробітництва Україна – НАТО на 2011 рік.

Відповідний указ № 468/2011 оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, програму затверджено ”з метою реалізації положень Закону України ”Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, зокрема, в частині продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, а також виконання рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна – НАТО 4 квітня 2008 року у Бухаресті та 3 грудня 2008 року у Брюсселі”.

В.ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України розробити та затвердити у місячний строк план заходів із виконання у 2011 році Річної національної програми; забезпечити координацію заходів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з реалізації Річної національної програми.

Міністерству закордонних справ України доручено подавати щоквартально інформацію про стан реалізації плану заходів із виконання у 2011 році Річної національної програми.

Глава держави зобов`язав Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Міністерство закордонних справ України забезпечити регулярне інформування громадськості про хід і результати реалізації у 2011 році Річної національної програми.