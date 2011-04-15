Польща хоче отримати доступ до ”чорних ящиків” урядового Ту-154

Варшава. 15 квітня, УНІАН. Генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ має намір у травні у Москві обговорити доступ польських слідчих до оригіналів «чорних ящиків» польського урядового Ту-154, що розбився у квітні минулого року в Смоленську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

За його словами, візит до Москви відбудеться 17-19 травня.

А.СЕРЕМЕТ не надав додаткових деталей, повідомивши також, що завтра до Польщі приїжджають російські слідчі, які візьмуть участь у допиті близько 60 польських свідків у справі Смоленської катастрофи.

Він не уточнив, кого саме мають намір допитувати російські слідчі.

Як повідомляв УНІАН, у березні польська Rzeczpospolita написала, що росіяни блокують передачу оригіналів «чорних ящиків» урядового Ту-154, через що польські експерти не можуть дати остаточний висновок про розшифровані у Польщі записи у кабіні пілотів, зроблених на основі копій.

Раніше російська прокуратура пояснювала неможливість передачі «чорних ящиків» тим, що вони були у розпорядженні Міждержавного авіаційного комітету МАК, який у січні оприлюднив свою остаточну версію причин трагедії.