Польща хоче отримати доступ до ”чорних ящиків” урядового Ту-154
Генпрокурор Польщі поїде до Москви 17-19 квітня
Варшава. 15 квітня, УНІАН. Генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ має намір у травні у Москві обговорити доступ польських слідчих до оригіналів «чорних ящиків» польського урядового Ту-154, що розбився у квітні минулого року в Смоленську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.
За його словами, візит до Москви відбудеться 17-19 травня.
А.СЕРЕМЕТ не надав додаткових деталей, повідомивши також, що завтра до Польщі приїжджають російські слідчі, які візьмуть участь у допиті близько 60 польських свідків у справі Смоленської катастрофи.
Він не уточнив, кого саме мають намір допитувати російські слідчі.
Як повідомляв УНІАН, у березні польська Rzeczpospolita написала, що росіяни блокують передачу оригіналів «чорних ящиків» урядового Ту-154, через що польські експерти не можуть дати остаточний висновок про розшифровані у Польщі записи у кабіні пілотів, зроблених на основі копій.
Раніше російська прокуратура пояснювала неможливість передачі «чорних ящиків» тим, що вони були у розпорядженні Міждержавного авіаційного комітету МАК, який у січні оприлюднив свою остаточну версію причин трагедії.