Україна хоче закріпити європейську перспективу в угоді з ЄС

Київ. 18 квітня. УНІАН. Для України закріплення європейської перспективи в тексті угоди про асоціацію з Європейським Союзом має принципове значення.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що в Україні є чітка політична воля завершити переговори про укладення угоди про асоціацію з ЄС до кінця 2011 року.

Також Президент зазначив, що Україна продовжить виконання плану дій щодо лібералізації візового режиму і сподівається, що під час саміту Україна-ЄС в грудні поточного року країна перейде до нового етапу виконання цього плану.