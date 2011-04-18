Україна не може одночасно інтегруватися в ЄС і Митний союз

Київ. 18 квітня. УНІАН. В Європейському Союзі ще раз наголошують, що Україна не може інтегруватись в Митний союз та створити зону вільної торгівлі з ЄС одночасно.

Зокрема, на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про це сказав Президент Європейської Комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

За його словами, Україна вільна укладати такі торговельні угоди, які відповідають її економічним інтересам і пріоритетам.

«В той же час це не повинно шкодити зобов’язанням України, які вона брала перед вступом до Світової організації торгівлі і також майбутнім зобов’язанням у рамках поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Більше того, за словами Ж.БАРРОЗУ, Україні було б дуже важко вести переговори з Євросоюзом щодо створення ЗВТ, якби вона приєдналась до Митного союзу країн, які не мають преференційних торгових угод з Євросоюзом, оскільки в правилах Митного союзу застосовується спільний тариф до всіх інших партнерів.

Разом з тим Ж.БАРРОЗУ підкреслив, що важливо мати інструменти співпраці з Митним союзом і Європейський Союз також їх розвиватиме.