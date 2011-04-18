Баррозу наголошує на важливості демократії в Україні

Київ. 18 квітня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголосив на важливості забезпечення в Україні демократії та верховенства права для її подальшого просування в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент ЄК сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я також наголосив на важливості політичних аспектів цієї угоди (угоди про асоціацію – УНІАН). Спільні цінності, такі як права людини, демократичні принципи, верховенство права є основою наших відносин», - підкреслив Ж.БАРРОЗУ. За його словами, це є дуже важливим і для розвитку самої України.

Президент ЄК зазначив важливість забезпечення консенсусу між всіма політичними партіями щодо програми реформ, які впроваджуються в Україні.