Баррозу наголошує на важливості демократії в Україні

16:34, 18 квітня 2011
Новини ЄС
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Для подальшого просування в Європу

Київ. 18 квітня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ наголосив на важливості забезпечення в Україні демократії та верховенства права для її подальшого просування в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент ЄК сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я також наголосив на важливості політичних аспектів цієї угоди (угоди про асоціацію – УНІАН). Спільні цінності, такі як права людини, демократичні принципи, верховенство права є основою наших відносин», - підкреслив Ж.БАРРОЗУ. За його словами, це є дуже важливим і для розвитку самої України.

Президент ЄК зазначив важливість забезпечення консенсусу між всіма політичними партіями щодо програми реформ, які впроваджуються в Україні.

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