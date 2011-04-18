В Раді Європи позитивно оцінюють діяльність української міліції

Київ. 18 квітня. УНІАН. В Раді Європи позитивно оцінюють діяльність органів внутрішніх справ України з викорінення порушення прав людей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, про це сказала голова Департаменту правових питань сприяння розвитку прав людини Директорату з питань співробітництва Генерального директорату з прав людини і правових питань Ради Європи Ханна ЮНКЕР під час сьогоднішньої зустрічі з міністром внутрішніх справ України Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.

“Хотіли би привітати розпорядження, яке Ви підписали наприкінці березня цього року «Про додаткові заходи щодо недопущення випадків катування та жорстокого поводження в діяльності органів внутрішніх справ». Ми дуже цінуємо таке рішення та обов’язково продемонструємо іншим країнам – учасницям Ради Європи цей документ, аби вони брали приклад з України”, - сказала Х.ЮНКЕР, звертаючись до А.МОГИЛЬОВА. Проте, підкреслила вона далі, необхідно розуміти, що найважчим етапом у цій роботі буде реалізація цього документа.

У свою чергу глава МВС подякував представникам Ради Європи за високу оцінку даного документу та погодився, що втілення його в життя буде найважчим етапом.

“Дуже важко змінити стереотип мислення 250-тисячної армії міліції, який складався десятиліттями. Але з цього шляху ми не зійдемо. Ми ввели жорстку відповідальність працівників міліції за порушення прав людини. Мало того, відповідають жорстко і керівники таких правопорушників у погонах”, - запевнив А.МОГИЛЬОВ.