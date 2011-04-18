Найдорожчу квартиру у Великобританії купив українець

Варшава. 18 квітня. УНІАН. Громадянин України купив найдорожчу квартиру у Великобританії, яка знаходиться в одному із найпрестижніших районів Лондона біля Hyde Park.

Про це пише британська Daily Telegraph з посиланням на дані реєстру власників нерухомості.

За даними газети, неназваний українець через офшорну компанію у 2007 році заплатив готівкою за трьохповерховий пентхауз в ексклюзивному будинку One Hyde Park 135,4 мільйона фунтів.

Видання написало, що покупець використав для цього компанію Water Property Holdings.

Daily Telegrapf зауважує, що українець купив квартиру, яка займає три останні поверхи в будинку, в девелоперському стані, й для приведення її до житлових умов необхідно ще близько 60 млн. фунтів.

За даними газети, у цьому будинку загалом є 45 квартир, котрі були продані за рекордні майже мільярд фунтів, більшість - так само через офшорні компанії.