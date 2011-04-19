Великобританія надасть 28,5 млн. фунтів стерлінгів на завершення ”Укриття”

Київ. 19 квітня. УНІАН. Велика Британія готова виділити 28,5 млн. фунтів стерлінгів на завершення чорнобильських проектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Великої Британії під час Донорської конференції зі збору коштів на завершення реалізації чорнобильських проектів, яка проходить сьогодні в Києві.

У свою чергу, представник Австрії повідомив, що його країна виділить 2,5 млн. євро; посол Азербайджану в Україні відзначив, що Азербайджан виділить додатково 21 млн. доларів США.

За словами посла Бельгії, його країна готова виділити 300 тисяч євро на чорнобильські проекти, а посол Греції в Україні відзначив, що Греція виділить 100 тис. євро.