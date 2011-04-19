На чорнобильські проекти зібрано 550 млн. євро

Київ. 19 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на Донорській конференції зібрано близько 550 млн. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив журналістам за результатами конференції.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що сьогоднішній захід став справжнім проривом на тлі попередніх подібних конференцій і його результати є безпрецедентними.

За словами Президента України, можна попередньо сказати, що на реалізацію чорнобильських проектів зібрано близько 550 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, у Києві відбуваються заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі пройшла Донорська конференція зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів.

Україна під час міжнародної конференції розраховувала одержати 740 млн. євро, яких не вистачає на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.