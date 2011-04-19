Українці Португалії провели пікетування Посольства Росії

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Українські громадські організації в Португалії провели 17 квітня мирну маніфестацію під посольством Росії у Лісабоні.

Про це повідомляє Інтернет-сайт українців в Португалії (http://www.spilka.pt).

Згідно з повідомленням, таким чином громадські організації українців у Португалії висловили протест проти акриття в Росії Об`єднання українців Росії та Національно-культурної автономії українців, а також фактів переслідування, погроз та вбивств провідних активістів українських громадських організацій.

У своїх виступах голови громадських організацій навели факти порушення прав національних меншин етнічних українців у Росії, порівнюючи ставлення Європейської держави – Португалії, до прав і свобод іммігрантів у своїй країні.

На завершення акції голови громадських організацій передали у посольство Росії в Португалії копію заяви Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) про порушення прав української національної меншини Росії до Верховного Комісара ОБСЕ у справах національних меншин.

Португальською мовою ця заява буде надіслана до Євродепутатів різних політичних партій від Португалії.