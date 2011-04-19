У 4-му кварталі 2010 дефіцит платіжного балансу ЄС становив 18,2 млрд. євро

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. За уточненими даними, в 4-му кварталі 2010 року дефіцит платіжного балансу у всіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) становив 18,27 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У 4-му кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу становив 4,8 млрд. євро.

За даними Євростату, в четвертому кварталі 2010 року зріс дефіцит торгівлі товарами, становивши 29,3 млрд. євро проти 10,7 млрд. євро в четвертому кварталі 2009 року. Разом з тим, профіцит у торгівлі послугами зріс до 20,8 млрд. євро в четвертому кварталі 2010 року проти 19,5 млрд. євро в четвертому кварталі 2009 року.

У четвертому кварталі ЄС мав найбільший профіцит платіжного балансу в торгівлі зі Швейцарією (15,8 млрд. євро), США (14,9 млрд. євро), Гонконгом (4,7 млрд. євро), Бразилією (4,2 млрд. євро), Канадою (2,6 млрд. євро) та Індією (1,8 млрд. євро).

Найбільший дефіцит був у торгівлі з Китаєм (-40,9 млрд. євро), Росією (-9,1 млрд. євро) і Японією (–7,0 млрд. євро).

У третьому кварталі 2010 року дефіцит платіжного балансу ЄС-27 становив 15,5 млрд. євро.