ПР пропонує обмежити іноземцям фінансувати громадські організації в Україні

Київ, 21 квітня. УНІАН. Партія регіонів пропонує на законодавчому рівні обмежити право іноземців фінансувати громадські організації в Україні.

Як повідомляє сьогодні газета ”КомерсантЪ-Украина” (№66 від 21 квітня 2011 року), в Партії регіонів вже приступили до розробки законопроекту, який покликаний забезпечити контроль за фінансуванням громадських організацій в Україні.

Представники Партії регіонів вважають за можливе передбачити в цьому документі норму про те, що громадські організації можуть існувати тільки на кошти українських громадян, але наголошують, що до ухвалення остаточного рішення ще далеко. ”Якщо ця ініціатива набуде статусу закону, про вступ України в Євросоюз можна забути”, - пише газета.

За словами джерело видання у фракції Партії регіонів, ідея підготувати проект закону, що встановлює контроль над фінансуванням українських громадських організацій іноземними донорами, виникла у керівництві партії два тижні тому, а вже на початку цьому тижню питання обговорювалося на закритому засіданні фракції.

”Ми створили неформальну робочу групу, яка працюватиме над цим питанням. Ми з ЄФРЕМОВИМ обговорювали цю тему і зараз готуємо варіанти розв’язання існуючої проблеми. А вона полягає в тому, що ми повинні чітко знати, на які цілі витрачаються гроші іноземних держав на території нашої країни”, - цитує газета слова заступника голови фракції Партії регіонів Вадима КОЛЕСНИЧЕНКА.

За його словами, в законопроекті в першу чергу необхідно буде передбачити врегулювання порядку отримання грантів громадськими організаціями. ”Завдання поставлено: ми повинні чітко реагувати на питання боротьби з екстремізмом і діяльність, спрямовану проти чинної влади. Якщо гроші йдуть на благодійність, вони повинні йти на благодійність або на інші демократичні інститути, а не на підготовку революцій”, - наголосив В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Водночас, за його словами, під час розробки законопроекту враховуватиметься відповідний досвід країн Євросоюзу й Росії.

”КомерсантЪ-Украина” уточнює, що в Росії закон ”Про некомерційні організації” діє з 1996 року. До цього документа вносилися різні зміни, які в 2005 році були піддані критиці, зокрема Конгресом США. У Білорусі також діє закон, який забороняє громадським організаціям приймати допомогу з-за кордону, інакше вони підлягають закриттю.

Нині діяльність громадських організацій в Україні регулюється Законом ”Про об`єднання громадян” від 16 червня 1992 року. Згідно зі ст.22 закону, в якій наводиться перелік обмежень на отримання фінансування з-за кордону, лише політичні партії не мають права одержувати гроші від іноземних держав, міжнародних організацій й іноземних громадян.