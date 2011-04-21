Україна виконує рекомендації Євросуду із запрвадження механізму виконання рішень судів

Київ. 21 квітня. УНІАН. Україна виконує рекомендації Європейського суду з прав людини із запровадження механізму виконання рішень суду, які передбачені пілотним рішенням Євросуду у справі ”Іванов проти України”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції, про це заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ сьогодні під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном ЯГЛАНДОМ.

”У травні передбачається розгляд Верховною Радою проекту закону про гарантії держави щодо виконання рішень суду. Враховуючи вимоги рішення у справі ”Юрій Миколайович Іванов проти України”, проект передбачає усунення проблеми невиконання рішень суду та запроваджує механізм погашення заборгованості за рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, яка накопичилась станом на 1 січня 2010 року”. - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

У свою чергу Т.ЯГЛАНД наголосив, що питання виконання Україною рішення Європейського суду з прав людини у справі ”Іванов проти України” є нагальним.

О.ЛАВРИНОВИЧ також додав, що у результаті реалізації судової реформи знайдено рішення низки проблем, що ставали причиною скарг на Україну до Європейського суду з прав людини. Це обмеження тривалості розгляду скарг у судах та невиконання судових рішень у цивільних справах.

Крім того, за словами міністра, до кінця цього року планується ухвалити великий пакет рішень, рекомендації щодо яких Україна отримала з боку Ради Європи після ухвалення судової реформи. Ці рішення сприятимуть усуненню проблем, що стають підставою для скарг до Європейського суду.