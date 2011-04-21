Поліція Ьельгії за день зафіксувала 4 тис. випадки перевищення швидкості

Брюссель. 21 квітня. УНІАН. У зв`язку з Великодніми канікулами поліція Бельгії провела 20 квітня операцію з контролю за швидкістю на автодорогах країни.

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga.

За один день мобільні радари зафіксували 4 тис. 287 випадків перевищення допустимої швидкості. 312 автомобілів було зупинено, а у 22 водіїв поліція негайно вилучила права.

Контроль на дорогах Бельгії в рамках операції NAWAY було здійснено в проміжок з 16.00 до 24.00 на всіх основних дорогах країни.

В цілому за цей час 107 тис. 342 водії були під контролем радарів.

Найвища зафіксована швидкість – 224 км/год. при максимально дозволеній на швидкісних автодорогах країни - 120 км/год.

В операції взяли участь 124 поліцейських.