Лукашенко упевнений, що відносини з Європою швидко нормалізуються

Київ. 21 квітня. УНІАН. Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО упевнений, що ближчим часом відносини Білорусі і Європейського Союзу нормалізуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні під час виступу в парламенті з посланням до білоруського народу.

”Сьогодні в білорусько-європейських відносинах узято тайм-аут. Тут багато що сказано, і з нашої сторони - дуже відверто сказано. Думаю, що цей тайм-аут, проте, довго не продовжиться. Ми потрібні один одному”, - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

На його думку, європейці, які дорожать добросусідством, ”чудово розуміють даремність ізоляції і відчуження Білорусі від вирішення актуальних для усього континенту питань” в області транзиту енергоресурсів, боротьби з нелегальною міграцією і незаконним ввезенням на суміжні території наркотиків, зброї і ядерних матеріалів.

”Вони нас за підсумки виборів сьогодні таврують ганьбою? Ні. Ця тема давно сама собою пішла. Тим самим вони визнали, що президентські вибори відповідають демократичним нормам, як і що вони б там не писали. Вони нас б`ють за те, що ”цей диктатор” розігнав людей, які штурмували будинок уряду. Але ми ж не стріляли в них, не били. Ми сльозоточивий газ і гумові кулі не застосовували... І я упевнений, що і це мине з часом. І що залишиться в активі тих, хто хоче нахилити Білорусь? Нічого. Ми сьогодні повинні бути готові до того моменту, коли європейці публічно або непублічно, фактично визнавши свою неспроможність тиску на Білорусь, прийдуть і скажуть: ”Ми готові співпрацювати”. І такі вже сигнали є. І це нам треба підтримувати”, - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

При цьому глава Білоруської держави підкреслив, що Білорусь готова до діалогу на будь-якій території. ”Хочуть, розмовлятимемо в Білорусі, в Польщі, в Німеччині, хочте - на нейтральній території в Африці, хоч у Лівії - де завгодно!”, - заявив він.