Євросуд з прав людини прийняв справу Луценка до розгляду

Київ. 21 квітня. УНІАН. Європейський суд із захисту прав людини прийняв до першочергового розгляду скаргу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо незаконності порушення проти нього в Україні кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, виступаючи в Апеляційному суді Києва, який за поданням Генеральної прокуратури розглядає питання про подовження екс-міністру МВС терміну тримання під вартою ще на один місяць.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ ”Альфа” біля його будинку в Києві. Його утримують у Лук‘янівському СІЗО.

Йому було висунуте звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

16 лютого Печерський районний суд Києва подовжив термін тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів кримінальної справи, порушеної проти нього.