У ВР створюють групу дружби з Європарламентом

Київ. 21 квітня. УНІАН. У Верховній Раді України створюється депутатська група дружби з Європейським парламентом.

Про це повідомила УНІАН один з ініціаторів створення групи, народний депутат, член Комітету з питань Європейської інтеграції Ірина ГЕРАЩЕНКО. За її словами, основною метою групи зв’язків із Європарламентом є активізація діалогу щодо інтеграції України до ЄС.

Як зазначила народний депутат, на сьогодні ідею створення такої групи дружби підтримують чимало депутатів – представників усіх фракцій парламенту, (окрім КПУ), які переконані, що «тема євроінтеграції є об’єднуючою для українського політикуму і законодавчого органу зокрема». “Наближення до Європи – чи не єдина ідея, яка сприймається більшістю політичних сил позитивно”, - підкреслила вона.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, попри те, що головну і важливу роботу з питань адаптації законодавства України до ЄС у парламенті проводить комітет з питань євроінтеграції, а міжпарламентський діалог Україна–ЄС веде Комітет з парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, очолюваний знаним у Європі дипломатом Борисом ТАРАСЮКОМ, - ці органи мають обмежене коло депутатів різних фракцій, чітко визначене квотним принципом формування парламентських структур.

В той же час, підкреслила депутат, у Верховній Раді Україні є набагато більше депутатів, зацікавлених в активізації міжпарламентського діалогу Україна–ЄС і готових активно до нього долучитися. Нещодавно у ВР створене міжфракційне об`єднання «Європейський вибір», куди увійшли представники різних політичних сил. Група дружби з ЄС планує тісну і плідну співпрацю із «Європейським вибором» і постійний діалог з Комітетом з питань євроінтеграції, який відіграє провідну роль в адаптації законодавства.

За словами І.ГЕРАЩЕНКО, сьогодні у Верховній Раді є групи дружби практично з усіма парламентами світу, крім Європарламенту. «Це не правильно, особливо враховуючи те, що стратегічною метою держави залишається інтеграція до ЄС», - наголосила депутат.

Головна ж мета групи дружби, розповіла вона, - це активізація всіх форм міжпарламентського діалогу, залучення до дискусії позапарламентських інститутів, бізнесу. «Група дружби не буде замінником парламентських об’єднань, а стане дискусійним форумом, який збиратиме парламентаріїв та представників інших суспільних груп, зокрема, журналістів, представників громадянських організацій, інтелігенції, бізнесових кіл», - переконана І.ГЕРАЩЕНКО.

Ініціатори створення групи дружби «Україна–Європарламент» планують провести перший спільний захід 24 травня 2011 року у Брюсселі.

І.ГЕРАЩЕНКО вважає, що міжпарламентські об’єднання сприяють активізації діалогу, а значить досягненню кінцевої мети Києва – інтеграції України до Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, депутат Європарламенту від Латвійської Республіки Олександр МІРСЬКИЙ повідомив, що в Європейському парламенті 24 травня відбудеться засновницьке засідання парламентської групи друзів України. «На сьогодні до цієї групи записалися 20 депутатів, які представляють практично всі фракції Європарламенту, зокрема Європейської народної партії, соціал-демократів, лібералів і незалежні депутати», - сказав євродепутат.

За його словами, головною метою створення групи друзів України є практична допомога Україні в максимально швидкій європейській інтеграції країни.