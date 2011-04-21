ЄС та Молдова домовились про захист географічних назв

Київ. 21 квітня. УНІАН. Європейський Союз уклав з Молдовою угоду про взаємний захист географічних назв, згідно з якою перехідний період для відмови Молдови від географічних назв європейських харчових продуктів становить 5 років.

Як повідомляється на сайті ЄС, Молдова зобов`язалася дотримуватися захисту географічних назв 3 тисяч 200 європейських харчових продуктів, вин, алкогольних напоїв, зокрема, шампанського, коньяку й кагору.

ЄС, зі свого боку, гарантує захист двох назв молдавських вин.

Таким чином, після 2016 року молдавське шампанське називатиметься «spumant», коньяк - «divin», кагор - «pastoral».

Молдова стала другою, після Грузії, країною, яка за програмою про політику сусідства погодила з ЄС захист географічних назв.

Як повідомляв УНІАН, Україна обговорює питання про захист географічних назв в ході підготовки угоди про зону вільної торгівлі. Київ готовий піти на компроміс у цьому питанні в обмін на компенсацію виробникам продукції.