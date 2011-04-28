Янукович доручив врахувати зауваження Венеціанської комісії

Київ. 28 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ «Про внесення змін до Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи».

Текст документу оприлюднено на сайті глави держави.

На часткову зміну підпунктів 4-6 пункту 1, підпункту 3 пункту 2 Плану заходів із виконання обов`язків та зобов`язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 24, покласти виконання заходів щодо:

розроблення з урахуванням висновків Венеціанської Комісії та подання в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (підпункт 7.3.4 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) – на Міністерство юстиції України, Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

розроблення концепції реформування правоохоронних органів (Доповідь ПАРЄ) – на Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

підготовки за участю Генеральної прокуратури України відповідно до висновків Венеціанської Комісії та подання в установленому порядку для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (нова редакція) (Висновок ПАРЄ № 190 (1995), підпункт 13.4 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункти 7.2.1 – 7.2.3 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) – на Міністерство юстиції України, Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань кримінального судочинства (Висновок ПАРЄ № 190 (1995), підпункт 13.6 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005), підпункт 7.3.7 Резолюції ПАРЄ 1755 (2010) – на Міністерство юстиції України, Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо утворення національного превентивного механізму відповідно до статті 3 Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (підпункт 13.7 Резолюції ПАРЄ 1466 (2005) – на Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки України, Комісію зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.