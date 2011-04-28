Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Греція і Мальта готові підтримати перегляд Шенгенської угоди, якщо після цього не виникнуть нові перешкоди для пересування.

Як передає AFP, про це 27 квітня в Афінах заявили віце-прем`єр-міністр Мальти Тоніо БОРГ і міністр закордонних справ Греції Дімітріс ДРУТСАС.

«Я сподіваюся, що перегляд Шенгенської угоди не означатиме створення стін і воріт, але стане рухом до солідарності», - сказав віце-прем`єр Мальти.

«Греція відкрита до перегляду Шенгена, але це має допомогти середземноморським країнам», - додав міністр закордонних справ Греції.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ запропонували переглянути Шенгенську угоду.

Згідно з їх пропозицією, угода має передбачати можливість країнам-членам відновлювати контроль на внутрішніх кордонах ЄС у разі виникнення проблем із значним напливом мігрантів через один із зовнішніх кордонів.

Цю пропозицію сторони погодили після того, як Італія, вважаючи, що країни ЄС залишили її наодинці з проблемою величезної кількості мігрантів з Тунісу, видала близько 25 тис. дозволів на проживання з правом перебування в будь-якій країні-члені ЄС. Велика частина туніських мігрантів, одержавши дозволи, вирушила до сусідньої Франції.