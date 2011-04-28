Українська чоловіча збірна з дзюдо стала чемпіоном Європи
15:26, 28 квітня 2011Новини ЄС
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У командних змаганнях
Київ. 28 квітня. УНІАН. Українська чоловіча збірна з дзюдо вперше стала чемпіоном Європи в командних змаганнях.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, чемпіонат відбувся 20-24 квітня цього року в Стамбулі (Туреччина).
Українська жіноча збірна здобула бронзову нагороду.
В особистій першості чемпіон світу Георгій ЗАНТАРАЯ завоював золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг.
Українська чоловіча збірна перемогла фаворитів змагань, 17-тиразових чемпіонів Європи, команду Франції. Раніше українські спортсмени двічі ставали бронзовими призерами командної континентальної першості.
Загалом у Чемпіонаті Європи взяли участь 422 спортсмени з 45 країн Європи.
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