Українська чоловіча збірна з дзюдо стала чемпіоном Європи

Київ. 28 квітня. УНІАН. Українська чоловіча збірна з дзюдо вперше стала чемпіоном Європи в командних змаганнях.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України, чемпіонат відбувся 20-24 квітня цього року в Стамбулі (Туреччина).

Українська жіноча збірна здобула бронзову нагороду.

В особистій першості чемпіон світу Георгій ЗАНТАРАЯ завоював золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг.

Українська чоловіча збірна перемогла фаворитів змагань, 17-тиразових чемпіонів Європи, команду Франції. Раніше українські спортсмени двічі ставали бронзовими призерами командної континентальної першості.

Загалом у Чемпіонаті Європи взяли участь 422 спортсмени з 45 країн Європи.