В угоді про асоціацію з ЄС повинна бути європейська перспектива для України

Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Голова партії “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що в угоді з ЄС про асоціацію має бути закріплена європейська перспектива України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні українським журналістам.

“Я думаю, що дуже багато часу вже пройшло з так званого паризького саміту (саміт Україна-ЄС в Парижі у вересні 2008 року, на якому було визнано європейську ідентичність України – УНІАН), і було б дуже важливо, щоб наші європейські партнери переглянули так само і свої позиції після паризького саміту”, - сказав український політик.

Він зазначив, що стаття 49-а угоди ЄС чітко визначає, що будь-які країни, що відповідають критеріям, можуть стати повноправним членом ЄС.

“Думаю, що зазначення статті 49 відповідає, як духу та і букві європейського закону і наших двосторонніх відносин. Вважаю, що в цій угоді (про асоціацію між Україною та ЄС – УНІАН) повинно бути зазначено про це”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, ситуація в Європі на сьогодні досить складна: економічна криза, складні відносини між країнами-членами у формуванні єдиної зовнішньої політики, напруга в культурній сфері.

“На цьому фоні оця втома від розширення збільшується, але європейські партнери повинні розуміти, що угода підписується не сьогодні на сьогодні, це – тривалий процес. Ситуація точно зміниться у найближчій перспективі, і ця угода потрібна і нам, і європейцям, тому що ми взаємно зацікавлені”, - наголосив політик.