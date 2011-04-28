Україна має домагатися від ЄС виконання угоди про спрощення візового режиму
Яценюк має сотні прикладів...
Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Голова партії “Фронт змін”, народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що Україна має домагатися від країн ЄС виконання угоди про спрощення візового режиму.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні українським журналістам.
“Давайте виконувати те, що є сьогодні в чинній угоді”, - зазначив він.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, угода про спрощення візового режиму, яку він підписував в 2007 році від імені України, передбачала кілька важливих кроків вперед, серед яких, зокрема, видачу багаторазових віз терміном до 5 років, уніфікацію необхідних для отримання віз документів, запровадження процедури оскарження, введення пільгових категорій громадян, які мали отримувати візи безкоштовно, запровадження єдиного консульського збору в розмірі 35 євро.
“Я вважаю, що нам треба негайно приступити до реального виконання угоди від 2007 року”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.
“А щодо конкретних прикладів, я приведу не десятки – сотні прикладів. На сторінці у Фейсбуці я розмістив інформацію, що їду до Брюсселя і попросив надати мені конкретні приклади, що відбувається. Там є що прочитати, я це оприлюдню”, - додав він.
Політик також навів приклад свого прес-секретаря Іванни КОБЕРНИК, яка супроводжує його в поїздці до Брюсселю.
“Іванна КОБЕРНИК, прес-секретар цілого ЯЦЕНЮКА, їде в Брюссель, подає документи на отримання візи, дають візу на 4 дні, одноразову, вартістю 100 дол. США. Це знаково. Тому нам треба обов’язково з нашими європейськими партнерами провести розмову щодо виконання угоди 2007 року”, - сказав лідер “Фронту змін”.
Разом з тим, він висловив думку, що Україні не варто переглядати рішення про скасування віз для громадян країн-членів ЄС, навіть не зважаючи на невиконання багатьма країнами-членами положень угоди про спрощення візового режиму.
“У нас є підписаний документ. Його треба негайно виконувати в повному обсязі, а не селективно”, - підкреслив депутат.
Відповідаючи на запитання щодо того, що колись при МЗС існував центр моніторингу ситуації з видачею віз українцям, політик лише розвів руками і зазначив: “Раніше був і колл-центр, я його тримав рік, передав його МЗС, загуло....”.
А.ЯЦЕНЮК також не виключив можливого негативного впливу на візові відносини з Україною ініційованого Францією та Італією перегляду Шенгенської угоди.
Разом з тим, він висловив переконання в тому, що ключовою для відносин в цій сфері має залишатися угода про спрощення візового режиму.
“Те, що вони будуть переглядати внутрішні процедури – ок, тільки у нас все написано, які наші двосторонні відносини”, - сказав політик.
Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму в червні 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року.
26 квітня цього року Франція та Італія виступили з ініціативою переглянути Шенгенську угоду з тим, щоб надати країнам-членам право відновлювати прикордонний контроль на внутрішніх кордонах, у разі проблем з припливом мігрантів через один із зовнішніх кордонів.