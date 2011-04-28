ОБСЄ стурбоване намірами Білорусі закрити дві опозиційні газети

Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВИЧ стурбована намірами влади Білорусі закрити дві незалежні газети – «Наша Нива» і «Народна воля».

Про це йдеться в її заяві, переданій УНІАН.

«Ці дії білоруської влади з метою примусити мовчати поодинокі критичні голоси, що залишилися, призведуть до подальшого скорочення медіа-плюралізму в країні», - заявила Д.МІЯТОВИЧ.

За словами представника ОБСЄ, тиск, що продовжується, на незалежні ЗМІ в країні після президентських виборів, які відбулися 19 грудня 2010 року, не відповідає зобов`язанням Мінська перед ОБСЄ, і є неприйнятним для країн-членів організації.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інформації Білорусі направило два позови до Вищого господарського суду Білорусі про припинення випуску двох незалежних газет «Наша Нива» і «Народна воля».

Позовні заяви подано відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 статті 51 закону «Про засоби масової інформації» у зв`язку з тим, що редакціям видань було винесено протягом року два й більше письмових попередження.

Ці видання отримали попередження під час виборчої кампанії з виборів Президента Білорусі, а також за публікації недостовірної інформації про теракт у метро Мінська 11 квітня цього року.