ЄС стурбований візитом Лаврова до Абхазії та Південної Осетії
Візит не відповідає принципу територіальної цілісності Грузії
Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Європейський Союз стурбований візитом міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА до Абхазії та Південної Осетії 25-26 квітня цього року.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві прес-секретаря Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики сусідства Кетрін ЕШТОН, переданій УНІАН.
У заяві, зокрема, зазначається, що занепокоєння викликає той факт, що візит у грузинські регіони не був заздалегідь узгоджений із владою Грузії.
«ЄС не вважає, що такі візити відповідають принципу територіальної цілісності», - зазначає прес-секретар.
У заяві також ще раз підтверджується підтримка Європейським Союзом суверенітету й територіальної цілісності Грузії, а також підкреслюється важливість мирного вирішення конфлікту.