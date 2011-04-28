ЄС стурбований візитом Лаврова до Абхазії та Південної Осетії

Брюссель. 28 квітня. УНІАН. Європейський Союз стурбований візитом міністра закордонних справ Росії Сергія ЛАВРОВА до Абхазії та Південної Осетії 25-26 квітня цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві прес-секретаря Верховного представника ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики сусідства Кетрін ЕШТОН, переданій УНІАН.

У заяві, зокрема, зазначається, що занепокоєння викликає той факт, що візит у грузинські регіони не був заздалегідь узгоджений із владою Грузії.

«ЄС не вважає, що такі візити відповідають принципу територіальної цілісності», - зазначає прес-секретар.

У заяві також ще раз підтверджується підтримка Європейським Союзом суверенітету й територіальної цілісності Грузії, а також підкреслюється важливість мирного вирішення конфлікту.