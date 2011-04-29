У Лондоні відбулося одруження Принца Уїльяма та Кейт Міддлтон
14:13, 29 квітня 2011Новини ЄС
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Понад 600 тис. людей зібралися біля Вестмінстерського аббатства
Київ. 29 квітня. УНІАН. У Лондоні відбулося одруження принца Уїльяма УЕЛЬСЬКОГО і Кетрін МІДДЛТОН.
Як повідомляє радіо «Свобода», церемонія одруження відбулася у Вестмінстерському абатстві. Молодята обмінялися кільцями і оголошені архієпископом Кентерберійським чоловіком і дружиною.
Серед приблизно двох тисяч гостей церемонії - лідери майже 50 держав.
Більш як 600 тисяч людей, які прибули до Лондона зі всього світу, зібралися поряд з абатством. Багато хто з них відучора встановив намети за всіма основними маршрутами церемонії.
28-річний принц Уїльям - син принца Чарльза - спадкоємця британської корони і покійної принцеси Діани, внук королеви Єлизавети Другої.
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