У Лондоні відбулося одруження Принца Уїльяма та Кейт Міддлтон

Київ. 29 квітня. УНІАН. У Лондоні відбулося одруження принца Уїльяма УЕЛЬСЬКОГО і Кетрін МІДДЛТОН.

Як повідомляє радіо «Свобода», церемонія одруження відбулася у Вестмінстерському абатстві. Молодята обмінялися кільцями і оголошені архієпископом Кентерберійським чоловіком і дружиною.

Серед приблизно двох тисяч гостей церемонії - лідери майже 50 держав.

Більш як 600 тисяч людей, які прибули до Лондона зі всього світу, зібралися поряд з абатством. Багато хто з них відучора встановив намети за всіма основними маршрутами церемонії.

28-річний принц Уїльям - син принца Чарльза - спадкоємця британської корони і покійної принцеси Діани, внук королеви Єлизавети Другої.