Під час одруження Принца Уільяма в центрі Лондона заарештували 18 осіб

Київ. 29 квітня. УНІАН. Британська поліція заарештувала 18 чоловік у районі Вестмінстерського абатства в Лондоні, де відбувалася церемонія одруження принца Уїльяма УЕЛЬСЬКОГО і Кетрін МІДДЛТОН, повідомляє РІА «Новости» з посиланням сайт телеканалу Sky News.

За даними джерел, серед можливих правопорушень і злочинів, скоєних заарештованими, фігурують ”порушення спокою”, ”збройні напади”, ”збут викраденого майна”, а також ”незаконне зберігання зброї”.

У свою чергу, агентство «Рейтер» повідомляє, що одна людина була затримана за сексуальне домагання.

Як відзначають джерела, раніше лондонська поліція не підпустила до Вестмінстерського абатства 21 можливого анархіста, деяких із них було взято під варту. Можливих анархістів також бачили в центральній частині британської столиці в районі Сохо, всі вони були в масках.

Раніше повідомлялося, що в районі Вестмінстера чергуватимуть 5 тисяч поліцейських, крім того в натовпі працюватимуть офіцери в штатському. Проте Скотленд-ярд наголошував, що це національне торжество, а не поліцейська операція, і оскільки немає жодних даних від розвідслужб про особливу терористичну небезпеку, поліція лише спостерігатиме.