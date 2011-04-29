Затверджено проект угоди з Кіпром про співпрацю в сфері оборони

Київ. 29 квітня. УНІАН. Уряд на засіданні 27 квітня схвалив проект Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Як зазначається у повідомленні, реалізація документа сприятиме обміну досвідом, а також інформацією і документацією за конкретними домовленостями; дасть можливість брати участь у конференціях, нарадах, семінарах; проводити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації військових кадрів; розвивати договірно-правову базу у військовій сфері.

Підписати угоду уповноважено міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.