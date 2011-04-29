Затверджено проект угоди з Кіпром про співпрацю в сфері оборони
17:08, 29 квітня 2011Новини ЄС
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Підписувуатиме міністр оборони Єжель
Київ. 29 квітня. УНІАН. Уряд на засіданні 27 квітня схвалив проект Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співпрацю у сфері оборони.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Як зазначається у повідомленні, реалізація документа сприятиме обміну досвідом, а також інформацією і документацією за конкретними домовленостями; дасть можливість брати участь у конференціях, нарадах, семінарах; проводити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації військових кадрів; розвивати договірно-правову базу у військовій сфері.
Підписати угоду уповноважено міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.
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