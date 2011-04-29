Влада Риму чекає близько мільйона прочан на беатифікацію Іоанна Павла ІІ

Київ. 29 квітня. УНІАН. Влада Риму чекає близько мільйона прочан на беатифікацію Папи Римського Іоанна Павла II, повідомляє радіо Ватикану.

Папа Римський Іоанн Павло II буде проголошений блаженним 1 травня 2011 року. Процес беатифікації почався 13 травня 2005 року.

”1 травня ми чекаємо як мінімум мільйон прочан”, - повідомив префект римської поліції Джузеппе ПЕКОРАРО.

Сьогодні труну з останками Папи Римського Іоанна Павла II витягли зі склепу святого Петра. Серед присутніх на церемонії був кардинал Станіслав ДЗІВІШ, особистий секретар Іоанна Павла II упродовж десятиліть, передає Reuters.

До неділі мощі глави Римсько-католицької церкви перебуватимуть в соборі.

На 1 травня призначена церемонія беатифікації (приєднати до сонму блаженних) Іоанна-Павла II. Після цього його останки замурують в базиліці неподалік від скульптури Мікеланджело ”Оплакування Христа” (”Пьєта”).

Кам`яну плиту, що закривала захоронення понтифіка в склепі, буде відправлено до Кракова. Її виставлять в новій церкві, присвяченій Іоанну Павлу II, який народився в Польщі.

Понтифік помер у 2005 році. Він очолював Римсько-католицьку церкву впродовж 26 років. Незабаром після кончини Папи Римського віруючі католики почали пошук доказів здійснених ним чудес для канонізації понтифіка. Кінець кінцем достатнім приводом для приєднання до сонму блаженних визнали зцілення французької черниці, яка молилася на той момент вже покійному Папі Римському. Незабаром після беатифікації Іоанн Павло II може бути канонізований – приєднаний до сонму святих.

Беатифікація – це церемонія приєднання до сонму блаженних. Вона відбудеться 1 травня, в недільний день Божественного милосердя за церковним календарем.