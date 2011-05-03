Бузек очікує від Асамблеї EURONEST переваг для людей

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК сподівається, що Парламентська асамблея EURONEST (ЄС – країни - учасниці «Східного партнерства») принесе реальні переваги жителям країн ініціативи «Східне партнерство».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Є.БУЗЕК заявив напередодні запланованого на сьогодні установчого засідання Асамблеї.

«Ми, парламентарії, повні рішучості сприяти повною мірою успіху «Східного партнерства», - заявив Є.БУЗЕК.

Він висловив думку, що Парламентська асамблея сприятиме обміну досвідом, ідеями, стане кращою практикою на базі спільних цінностей демократії.

Водночас Президент Європарламенту висловив жаль у зв`язку з тим, що представники Білорусі не присутні на установчому засіданні.

«Я сподіваюся, що це тимчасове, а не остаточне рішення. Ми вітатимемо парламентаріїв Білорусі, але тільки після того, як вільні вибори стануть реальністю», - підкреслив Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилену співпрацю з шістьма країнами – східними сусідами ЄС, включаючи Білорусь. Ця ініціатива була започаткована у травні 2009 року. Парламентську асамблею EURONEST намагалися безуспішно створити протягом останніх півтора років, проте через ситуацію в Білорусі цього так і не вдалося зробити до сьогодні.

Інавгураційне засідання Асамблеї відбудеться сьогодні. У ньому візьмуть участь Президент Європарламенту, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики, керівники парламентів країн-учасниць «Східного партнерства» - Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови. Українську делегацію очолює глава Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК.