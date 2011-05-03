Комітет Європарламенту дав ”зелене світло” Болгарії та Румунії на Шенген

Брюссель. 3 травня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ Європарламенту підтримав приєднання Болгарії і Румунії до Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 2 травня.

Комітет, зокрема, підтримав проект доповіді Карлоса КОЕЛЬО (група народних партій, Португалія).

Згідно з проектом доповіді, наявність ряду питань, що вимагають додаткового контролю, не є перешкодою для приєднання цих країн до Шенгенської угоди у повному обсязі.

Водночас депутати відзначили необхідність вжиття низки додаткових заходів у прикордонній зоні між Грецією, Болгарією і Туреччиною, оскільки кордон між Грецією і Туреччиною є одним з найбільш уразливих в ЄС, а це означає, що такі самі проблеми можуть очікувати і на Болгарію.

У проекті доповіді підкреслюється, що Євросоюзу слід назвати дату приєднання Болгарії і Румунії до Шенгену до кінця цього року.

Передбачається, що проект доповіді буде винесено на голосування у сесійну залу Європарламенту на сесії 6-9 червня, напередодні засідання Ради міністрів з питань юстиції і внутрішньої політики ЄС 10-11 червня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2010 року Франція і Німеччина активно виступили проти приєднання Болгарії і Румунії до Шенгенської угоди доти, поки у цих країнах не буде розв`язано проблему корупції. Представники Болгарії і Румунії в свою чергу, розкритикували таку позицію.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – міжнародний договір, який ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування поширюється на громадян країн - членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє договір.

До складу країн - учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни ЄС: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. До Шенгенської зони також належать Ісландія, Норвегія і Швейцарія.