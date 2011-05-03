Брюссель. 3 травня. УНІАН. У Брюсселі створено Парламентську асамблею EURONEST (ЄС – країни - учасниці «Східного партнерства»).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, Акт про створення Асамблеї підписали сьогодні Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК, перший віце-голова Міллі Меджлісу Азербайджану Зіяфат АСГЕРОВ, спікер Національних зборів Вірменії Ховік АБРАХАМЯН, перший віце-спікер парламенту Грузії Михаїл МАЧАВАРЯНІ, глава парламенту Молдови, виконуючий обов`язки Президента Маріан ЛУПУ і голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК.

«Парламентська асамблея EURONEST створена цим актом як парламентський інститут «Східного партнерства» між Європейським Союзам і партнерами по «Східному партнерству», до яких стаття 49 Угоди Європейського Союзу (про приєднання до ЄС – УНІАН) у принципі може бути застосована», - мовиться в першій статті акту.

Сам документ складається з 9 статей. Він визначає цілі асамблеї, які полягають у підтримці розвитку «Східного партнерства», структуру і повноваження асамблеї.

Стаття 8 акту визначає, що засідання асамблеї мають проходити, як мінімум, один раз на рік по черзі – у приміщеннях Європарламенту і парламентів країн - учасниць «Східного партнерства».

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, спрямована на посилену співпрацю з шістьма країнами – східними сусідами ЄС, включаючи Білорусь. Ця ініціатива була започаткована у травні 2009 року.

Парламентську асамблею EURONEST намагалися безуспішно створити протягом останніх півтора років, проте через ситуацію в Білорусі цього так і не вдавалося здійснити до сьогодні.