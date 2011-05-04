Комісар ЄС: дискусії про Шенген полегшать візовий діалог з сусідами зі Сходу

Брюссель. 4 травня. УНІАН. Комісар із питань внутрішніх справ ЄС Сесілія МАЛЬМСТРЕМ вважає, що дискусії про перегляд Шенгену не вплинуть негативно на візовий діалог зі східними сусідами Євросоюзу.

Про це вона заявила сьогодні власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

«Я думаю, не вплине. Якщо буде більше довіри до того, як країни-члени захищають свої зовнішні кордони і Шенген, думаю, це полегшить дискусії про спрощення візового режиму», - сказала комісар.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ та прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ звернулися з листом до Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ з пропозицією переглянути Шенгенську угоду в зв`язку з великим напливом мігрантів із Півдня.

Сьогодні Єврокомісія представила свої перші пропозиції щодо міграційної політики й посилення прикордонного контролю, а також перегляду Шенгенської угоди.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування поширюється на громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн-учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члена ЄС: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. До Шенгенської зони також відносяться Ісландія, Норвегія та Швейцарія.