Брюссель. 4 травня. УНІАН. Депутати Європарламенту підтримують посилення ролі ЄС в управлінні Шенгеном.

Про це йдеться в їх коментарях сьогоднішніх пропозицій Єврокомісії щодо поліпшення управління міграцією, переданих УНІАН.

Віце-президент найбільшої в Європарламенті групи народних партій, німецький депутат Манфред ВЕБЕР, зокрема, висловив думку, що Шенгенська угода має розвиватися в «європейському дусі», а Єврокомісія має брати участь в оцінці ситуації напередодні можливого відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС.

«Нам не прийнятні жодні спроби обмежити свободу пересування – ключового символу Європи. Не повинно бути жодних нових розподілів в ЄС», - сказав депутат.

Президент групи лібералів і демократів Гі ВЕРХОФСТАДТ (Бельгія) висловив думку, що відповіддю на приплив мігрантів має бути не відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, і не зміна Шенгенських правил.

«Що нам потрібно – це прозорість і підзвітність. Комісія і парламент мають бути залучені до оцінки інформації про «громадський порядок» у Шенгенській зоні для попередження односторонніх рішень щодо відновлення прикордонного контролю», - заявив депутат.

У свою чергу британський депутат Сара ЛАДФОРД (група лібералів і демократів) відзначила, що вільне пересування є дуже важливою цінністю для європейців. При цьому, за її словами, країни-члени мають брати на себе відповідальність розв’язувати ситуацію з припливом мігрантів, а не руйнувати Шенген.

«Те, як Франція і Італія, як обезголовлене курча бігали навколо щодо невеликого сплеску міграції, демонструє нездатність країн ЄС, незважаючи на десятиліття риторики, ввести збалансований підхід до управління припливом мігрантів», - заявила С.ЛАДФОРД.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року у результаті подій у Північній Африці на італійський острів Лампедуза прибули більш як 25 тис. мігрантів. Італія, що вважала, що інші країни - члени ЄС залишили її наодинці з припливом мігрантів, вирішила видати 25 тис. шестимісячних дозволів на проживання, що дають можливість переміщатися по країнах - членах ЄС. Велика частина мігрантів попрямували до Франції, оскільки Туніс – франкомовна країна. У відповідь Франція припинила рух потягів у бік італійської прикордонної станції Вентимілья.

У результаті, 26 квітня Франція і Італія звернулися до Єврокомісії з пропозицією переглянути Шенгенську угоду, дозволивши тимчасове відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах.

Сьогодні Єврокомісія представила пропозиції щодо поліпшення управління міграцією.