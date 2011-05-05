Литвин полетить до Страсбурга

Київ. 5 травня. УНІАН. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН 10 травня візьме участь у засіданні Бюро Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки, Сейму та Сенату Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

У засіданні, яке відбудеться у Європарламенті (м. Страсбург), візьме участь і Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК.

Під час свого виступу голова ВР України - діючий президент Асамблеї – розповість про роботу Асамблеї впродовж останнього часу, а також порушить питання щодо співпраці України та Євросоюзу у таких сферах, як енергетична безпека, екологія тощо, зазначили в прес-службі.

Також відбудеться двостороння зустріч В.ЛИТВИНА з Є.БУЗЕКОМ та тристоронні консультації голів парламентів України, Польщі та Литви.

Як повідомлялося, у лютому ц.р. голова ВР В.ЛИТВИН та спікер Сейму Республіки Литва Ірена ДЯГУТЄНЄ підписали та направили лист Президенту Європейського парламенту Є.БУЗЕКУ про проведення позачергового засідання президії Парламентської асамблеї Литви, Польщі та України у будівлі Європейського парламенту під час пленарної сесії 10-12 травня 2011 року у Страсбурзі.