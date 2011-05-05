Португалія домовилася з ЄС та МВФ про фінансову допомогу

Київ. 5 травня. УНІАН. Виконувач обов`язків прем`єр-міністра Португалії Жозе СОКРАТЕШ оголосив, що його країна досягла угоди з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом про виділення фінансової допомоги.

Як передає Бі-Бі-Сі, Ж.СОКРАТЕШ заявив, що трирічна позика – ”добра угода, яка захистить Португалію”.

У секретаріаті уряду говорять, що країна проситиме фінансової допомоги загальним обсягом в 78 млрд. євро (116 млрд. дол.).

Делегації Європейської комісії, Європейського Центробанку і МВФ вели переговори про виділення допомоги Лісабону впродовж останніх трьох тижнів.

”Я хотів би оголосити португальському народу, що сьогодні уряд досяг угоди з представниками міжнародних організацій за програмою фінансової допомоги нашій країні”, – заявив Ж.СОКРАТЕШ у телезверненні до нації.

У своєму виступі в.о. прем`єр-міністра заявив, що Португалії буде надано більше часу для скорочення дефіциту бюджету, ніж передбачалося раніше.

Цього року дефіцит повинен бути скорочений до 5,9% ВВП. У 2012 цей показник повинен становити 4,5%, а в 2013 – 3%.

Раніше йшлося про те, що вже цього року Португалія повинна знизити дефіцит до 4,6% ВВП, наступного року до 3%, а в 2013 – до 2% ВВП.

Крайнім терміном отримання допомоги є 15 червня, коли Португалія повинна виплатити близько 5 млрд. євро з поточних боргів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Португалія попросила Єврокомісію надати їй фінансову допомогу. У свою чергу, Президент Єврокомісії пообіцяв розглянути цей запит максимально швидко.

Португалія стала третьою країною єврозони, змушеною звернутися за фінансовою допомогою. Раніше до таких заходів були змушені вдатися уряди Греції й Ірландії.