Заявки на візи до Німеччини можна тепер подавати в чотирьох містах України

Київ. 25 травня. УНІАН. Посольство Німеччини в Україні розширило перелік міст, де українці можуть подати візові заяви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ.

Він повідомив, що з червня 2011 року українці, які часто подорожують, зможуть подавати візові заявки не тільки у Києві, а також у Львові, Одесі та Донецьку. Також посол зазначив, що посольство Німеччини в Україні доручить фірмі VFS приймати у цих містах візові заявки від українців, які часто подорожують.

На думку посла, ці нововведення дозволять покращити рівень послуг, які посольство надає українцям, охочим відвідати Німеччину. Він пояснив, що тепер українці зможуть особисто або через уповноважену третю особу подати свою заявку в один із центрів прийому візових заявок у Донецьку, Києві, Львові або Одесі, а після опрацювання паспорт буде надісланий заявнику посольством безпосередньо додому. Для цього заявники спочатку погоджуватимуть дату і час прийому візових заявок в одному із центрів.

При цьому Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ зазначив, що цей новий сервіс коштуватиме кожному заявнику 25 євро і додатково ще 50 грн. за послуги пошти. Посол додав, що використання послуг центрів є добровільним, а витрати сплачуються безпосередньо фірмі VFS.

Посол наголосив, що вікна з прийому візових заявок від українців, які часто подорожують, у візовому відділі на вул. Хмельницького, 25, у Києві із 30 травня 2011 року будуть закриті. Проте для цих туристів зберігається вибір між особистим поданням заявки безпосередньо в посольство (візовий відділ на вул. Златоустівській, 37-39) та поданням її в один із центрів з прийому візових заявок у вказаних містах.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ пояснив, що у поняття “заявники, які часто подорожують”, посольство вкладає тих туристів, які протягом останніх 24 місяців мали щонайменше дві Шенгенські візи або одну багаторічну візу і скористалися ними в установленому порядку.

Відповідаючи на запитання журналістів, де зареєстрована фірма VFS і чому саме її обрало посольство для співпраці, посол зазначив, що ця компанія працює в багатьох країнах світу, а в Україні вона співпрацює у наданні візових послуг з посольствами Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, Нідерландів, Данії, Фінляндії та деяких інших країн. Він додав, що не може сказати, де зареєстрована ця фірма, однак додав, що вона не має німецького походження.

Також Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ розповів, що для обрання фірми-посередника посольство раніше організувало конкурс, у якому взяли участь сім компаній. Чотири з них, за словами посла, відповідали тим критеріям, які запропонувало посольство. Він сказав, що з цих чотирьох відібрали ту фірму, яка пообіцяла надавати найкращі послуги за відповідну ціну.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня 2007 року Україна та ЄС підписали угоду про спрощення візового режиму. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року. Водночас українська сторона постійно констатує неповне виконання країнами-членами ЄС взятих не себе зобов’язань в рамках цієї угоди.

З 2007 року ряд європейських консульств почали працювати з аутсорсинговою компанією VFS. Деякі країни, як Бельгія та Нідерланди, доручили цій компанії повністю приймати весь пакет документів на отримання візи і передавати його до консульських установ (вартість - 25 євро “плюс” вартість візи - 35 євро), деякі інші – лише призначати час інтерв’ю у консульському відділі (вартість – 5 євро “плюс” вартість візи – 35 євро).

Офіційно, людина, що хоче отримати візу, має вибір: отримувати її напряму у консульському відділі чи через компанію посередника (яка не гарантує отримання візи, а лише займається передачею документів – УНІАН), однак на практиці співробітники посольств намагаються якомога частіше направляти громадян, що хочуть отримати візи, до компанії-посередника.

Ще у березні 2007 року до підписання угоди про спрощення візового режиму представник Єврокомісії Емма АДВІН висловила переконання, що збільшення вартості віз для українців через залучення компанії-посередника VFS суперечить духу угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Україною.