Партія Качинського планує оприлюднити власну доповідь про загибель літака

Варшава. 29 червня. УНІАН. Найпопулярніша польська опозиційна партія «Право і справедливість» (PiS), яку очолює брат-близнюк загиблого Президента Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ, планує оприлюднити власний рапорт причин Смоленської авіакатастрофи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив депутат від PiS Антоній МАЧЕРЕВІЧ, який очолює парламентську групу з вивчення причин авіакатастрофи 10 квітня 2010 року.

За словами А.МАЧЕРЕВІЧА, документ буде присвячений питанню відповідальності за авіакатастрофу очолюваного Дональдом ТУСКОМ польського уряду, а також Росії, на території якої розбився літак.

«Йдеться про дуже обмежену кількість документів, які стосуються низки проблем, а не про кінцевий рапорт. На рапорт нам доведеться почекати ще два місяці», - сказав депутат, якого цитують польські ЗМІ.

Як зауважив А.МАЧЕРЕВІЧ, його партія не намагається конкурувати з урядовою комісією, яка займалася вивченням причин Смоленської трагедії.

«З міністром (Єжи) МІЛЛЕРОМ (очолює комісію) не можна конкурувати, оскільки він чотири місяці декларує щось, що не виконує”, - сказав А.МАЧЕРЕВИЧ (спочатку рапорт планувалося оприлюднити у лютому, після чого опрелюднення декілька разів переносилося - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 27 червня польська урядова комісія передала кінцевий рапорт причин Смоленської авіакатастрофи Д.ТУСКУ, який після ознайомлення з документом та перекладом його англійською і російською мовами визначить терміни його публікації.

Польська влада спочатку планувала підготували спільний з росіянами рапорт причин Смоленської катастрофи, але Міждержавна авіаційна комісія у січні оприлюднила лише власну версію причин трагедії.

Польські експерти напередодні публікації російського рапорту надіслали близько 150 сторінок зауважень до 200-сторінкового документа МАК, у якому вину за трагедію було покладено на польсикх пілотів.

МАК назвала безпосередньою причиною авіакатастрофи намагання пілотів, які нібито перебували під тиском польських високопосадовців, посадити літак «будь-якою ціною».

За попередніми оцінками польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити літак, але не встигли – з поки неоприлюднених причин - підняти його на безпечну висоту після того, як машина пройшла «висоту прийняття рішення» - 100 м над землею.