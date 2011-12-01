Україні потрібно допомогти в реалізації угоди про асоціацію

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Європейський парламент виступає за надання допомоги Україні в реалізації угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Забезпечити Україну достатньою фінансовою, технічною та юридичною допомогою як під час підготовчого періоду, так і під час реалізації угоди”, - написано в документі.

При цьому депутати висловились за створення групи експертів високого рівня для надання допомоги Україні в приведенні свого законодавства до стандартів ЄС та за краще використання Програми всебічної розбудови інституцій.

Водночас, на думку Європарламенту, передумовою для надання допомоги мають стати доповіді незалежних українських та європейських експертів щодо оцінки реформ, спрямованих на посилення адміністративної здатності України.

Депутати також висловились за створення взаємної програми обмінів чиновників та представників судової влади з метою спрощення реалізації угоди про асоціацію і, зокрема, угоди про зону вільної торгівлі, за допомогу українській владі в інформуванні українців про переваги, що їх має угода про асоціацію, а також – за відкриття в Україні інформаційного офісу ЄС, який би, з одного боку, сприяв підвищенню обізнаності щодо функціонування ЄС та його інституцій, а з іншого – полегшував би участь в програмах ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.