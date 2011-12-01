Парафування угоди про асоціацію може сприяти звільненню Тимошенко?

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Доповідачі Європарламенту щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про угоду про асоціацію з Україною Ричард Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) та Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ (група народних партій, Польща) вважають за необхідне якнайшвидше парафувати нову угоду з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції перед голосуванням в Європарламенті.

“Доповідь закликає до термінового парафування угоди. Якщо ми зробимо це, ситуація стан більш передбачуваною”, - заявив Р.А.ЛЕГУТКО.

“Я думаю, що найбільш важливий пункт – парафувати угоду, що не залежить ні від чого. І це може дати старт позитивним процесам в Україні”, - зазначив П.ЗАЛЕВСЬКИЙ.

За словами П.ЗАЛЕВСЬКОГО, парафування угоди може сприяти у вирішенні проблеми ув’язнення колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та звільнення інших представників опозиції, які перебувають в ув’язненні.

“Закликаючи до парафування цієї угоди, Європарламент також закликає до звільнення Ю.ТИМОШЕНКО, і ми дуже критичні до цього питання”, - сказав депутат.

Його підтримав і Р.А.ЛЕГУТКО, зазначивши, що доповідь є досить критичною щодо політичної ситуації в Україні, і спрямована проти вибіркового використання правосуддя.

При цьому, за його словами, рекомендації, що містяться в доповіді, про створення запобіжних заходів, які б передбачали можливість призупинення дії угоди про асоціацію у випадку ігнорування або навмисного порушення Києвом демократичних стандартів, матиме переваги передусім для України та її громадян.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент схвалив доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про угоду про асоціацію з Україною.

Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію – з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.