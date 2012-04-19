Європарламент узгодив угод з США про обмін даними пасажирів

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Європейський парламент дав свою згоду на нову угоду між Євросоюзом і США про обмін даними авіапасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні Європарламентом на сесії у Страсбурзі.

«За» проголосували 409 депутатів, «проти» - 226, утрималися - 33. Таким чином, нова угода замінить тимчасову угоду між ЄС і США, яка діяла з 2007 року.

Значна кількість депутатів, що проголосували проти такого рішення, вважають, що угода не надає достатньо гарантій для захисту персональних даних.

При цьому, після голосування, доповідач з цього питання Софі Ін`Т Велд (група ліберальних апртій, Нідерланди) відкликала своє прізвище з-під доповіді.

“Рішення Європейського парламенту не відповідає моїм рекомендаціям. Таким чином, я вирішила дистанціюватися від цього”, - пояснила депутат.

“Ліберали і демократи впевнені у тому, що ця нова угода не відповідає мінімальним критеріям, встановленим Європарламентом в 2011 році, і не відповідає законодавству ЄС у сфері захисту персональних даних”, - підтримав її президент групи ліберальних партій Європарламенту Гі Верхофстадт.

Разом з тим, комісар ЄС з питань внутрішньої політики Сесілія Мальмстрьом привітала рішення Європарламенту.

“Я вітаю сьогоднішнє голосування Європейського парламенту, який дав згоду на нову угоду про обмін персональними даними пасажирів з США. Це угода, якою три інституції ЄС (Рада ЄС, Єврокомісія та Європарламент - УНІАН) можуть пишатися”, - сказала комісар.

Згідно з новою угодою, дані про авіапасажирів можуть зберігатися у базах даних до 5 років. При цьому вже через 6 місяців після внесення до баз даних інформація про пасажирів має бути деперсоналізована, що означає кодування імені пасажирів і контактної інформації.

Через 5 років дані мають бути переміщені до так званої “сплячої бази даних”, де можуть зберігатися до 10 років, після чого вони повинні ставати повністю анонімними шляхом видалення інформації, яка може служити для ідентифікації пасажирів.

Угода передбачає, що дані використовуватимуться переважно для попередження, виявлення, розслідування та переслідування тероризму і серйозних транснаціональних злочинів. До таких злочинів належать ті, покарання за які становить від трьох років ув`язнення за законами США.

Угода також передбачає, що чутлива інформація, така як інформація про етнічне походження, віросповідання, фізичне чи ментальне здоров`я або сексуальну орієнтацію, може використовуватися лише за виняткових обставин, коли є загроза життю тих чи інших осіб. При цьому така інформація має повністю видалятися через 30 днів після її отримання, якщо вона не використовується при проведенні специфічних розслідувань.

Документ також передбачає право громадян ЄС оскаржувати в адміністративному і судовому порядку неналежне використання їхніх персональних даних. При цьому громадяни ЄС матимуть право доступу до своїх персональних даних та вимоги їхньої зміни у випадку, якщо вважатимуть, що інформація вказана неточно.

Як повідомляв УНІАН, персональні дані пасажирів збираються авіакомпаніями під час резервування квитків і включають в себе ім`я та прізвище, адресу, інформацію про кредитну картку і номер крісла пасажира. Згідно з американським законодавством, авіакомпанії зобов`язані передавати ці дані Департаменту внутрішньої безпеки до відправлення пасажирів. Це стосується усіх рейсів з/до США.

У травні 2010 року Європарламент відклав голосування щодо угоди з США про обмін персональними даними авіа-пасажирів і закликав Єврокомісію провести нові переговори з США.

Передбачається, що Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ формально схвалить угоду з США 26 квітня, після чого нова угода набере чинності терміном на 7 років.

На сьогодні Євросоюз уже має схожу угоду з Австралією та веде переговори з Канадою.