Археологи зробили приголомшливе відкриття всього за 17 км від Риму. Вони знайшли залишки величезного басейну, викладеного каменем. Басейн був знайдений у центрі стародавнього римського міста Габій і частково висічений прямо в скельній породі, пише The Sun.
Зазначається, що знайдений басейн датується 250 роком до нашої ери. За словами археологів, це один із найбільш ранніх прикладів "римської монументальної архітектури", який не є храмом або міською стіною.
"Це відкриття дає нам рідкісну можливість побачити, як стародавні римляни експериментували з міським плануванням. Його розташування - у центрі міста, недалеко від головного перехрестя - дає змогу припустити, що це був монументальний басейн, який був частиною міського форуму, або серця громадського життя римських міст", - заявив керівник проєкту професор Марчелло Могетта.
Могетта розповів, що Габій був могутнім сусідом Риму. Це місто вперше заселили в ранньому залізному столітті. Ба більше, оригінальні вулиці та фундаменти будівель міста надзвичайно добре збереглися.
У виданні додали, що археологи також помітили "загадкову аномалію" поруч із басейном. Вони припускають, що це може бути велика і важлива будівля, наприклад, храм.
"Якщо це храм, то він може допомогти нам пояснити деякі артефакти, які ми вже знайшли в покинутих рівнях басейну", - пояснив Могетта.
Керівник проєкту поділився, що на місці розкопок можуть бути знайдені неушкоджені посудини, лампи, флакони для парфумів і чашки з незвичайними написами. Вони дадуть змогу дізнатися більше про життя людей у місті Габій.
Із чого робили найпопулярніший соус Стародавнього Риму
Раніше вчені з'ясували, що з чого робили соус гарум, який обожнювали і бідні, і багаті римляни. Його додавали всюди - у м'ясо, овочі, вино, а іноді навіть у десерти.
Римляни залишили багато письмових згадок про гарум, а археологи знайшли чимало точок його виготовлення, але точний склад соусу залишався загадкою. У підсумку дослідники ідентифікували основний інгредієнт соусу - європейську сардину. Проте в гарум могли входити й інші види - оселедець, анчоуси, скумбрія, мерланги.