Генпрокуратура каже, що Чехія не робила зауважень на запит у справі Щербаня

Київ. 14 травня. УНІАН. Генеральна прокуратура України заявляє, що не отримувала від Чехії жодних зауважень з оформлення доручення у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня.

Про це йдеться в розповсюдженому прес-службою ГПУ роз`ясненні, зробленому у зв’язку з появою в ЗМІ “неточної інформації щодо виконання міжнародно-правових доручень”.

В ГПУ зазначають, що до Генеральної прокуратури Чехії було спрямовано два міжнародно-правових доручення, одне з яких стосується справи щодо організації вбивства Щербаня, друге – щодо розслідування іншого кримінального провадження.

“Стосовно міжнародно-правового доручення у кримінальній справі щодо організації вбивства Щербаня, ГПУ не отримувало жодних зауважень з оформлення доручення. Навпаки Управління міжнародно-правового співробітництва та європейської інтеграції ГПУ отримало відповідь, у якій, зокрема, йдеться: «Генеральна прокуратура Чеської Республіки має честь підтвердити Генеральній прокуратурі України прийняття додатку-пояснення в предметній справі і також заяв про юридичну допомогу», - заявляють в ГПУ.

“Коментар же речниці Генпрокуратури Чеської Республіки про начебто недоліки в оформленні міжнародно-правового доручення немає жодного стосунку до розслідування замовного вбивства народного депутат Щербаня. Насправді ж у зовсім іншому кримінальному провадженні Чеська сторона лише попросила уточнюючу інформацію щодо вчинку особи”, - роз`яснюють в Генпрокуратурі України, інформуючи, що Чехія просить “однозначної гарантії, що зі сторони України не береться до уваги в межах даної кримінальної справи застосування смертної кари».

«У випадку, якщо Генеральна прокуратура Чеської Республіки отримає гарантію у вищезазначеному напрямку, буде негайно прийнято рішення про спосіб розгляду вищезазначеної заяви про юридичну допомогу», - цитує відповідь Чеської сторони ГПУ.

У вітчизняному відомстві зазначають, що згідно з Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» від 22.02.2000 року із Кримінального кодексу України виключено таку міру покарання, як смертна кара. Про це відповідним листом ГПУ поінформувало Чеську сторону.

ГПУ також висловила сподівання, що допущена неточність у коментарі речниці Генпрокуратури Чехії не носить навмисного характеру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Радіо Свобода з посиланням на речницю Генеральної прокуратури Чехії Гелену Маркусову поінформувало, що Україна звернулася до Чехії за правовою допомогою у справі про вбивство Щербаня, але документ містить недоліки.

«Генеральна прокуратура Чехії отримала прохання про правову допомогу України, але, на жаль, у цьому проханні були великі недоліки, тому ми попросили про доповнення», – цитувало видання слова Маркусової.

На прохання уточнити суть «недоліків», речниця Генпрокуратури Чехії відповіла, що не може цього зробити, зазначивши, що звернення України «не відповідало критеріям прохання про правову допомогу».

Маркусова також повідомила, що Чехія спершу чекає на додаткову інформацію з України, а потім розглядатиме це прохання.

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24985871.html

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Щербаня, Тимошенко було вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем`єр-міністром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар`їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.

13 травня Генеральна прокуратура України відновила слідство у справі про вбивство Щербаня, призупинене 26 квітня.

На завтра запланований допит в режимі відеоконференції з США бізнес-партнера Лазаренка – Петра Кириченка.