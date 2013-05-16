Депутат Європарламенту Молзер: рішення Єврокомісії не є позитивним сигналом для України

Брюссель. 16 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту, член делегації по зв'язках з Україною Андреас Молзер (позафракційний, Австрія) вважає, що рішення Єврокомісії щодо схвалення проектів рішень Ради ЄС про підписання угоди про асоціацію, не варто вважати позитивним сигналом для України.

Таку думку він висловив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Я маю сумніви, що рішення Єврокомісії є позитивним сигналом для України, тому що я я не бачу змін політики ЄС щодо Києва. На мою думку, ЄС продовжить тиск на Україну щодо політичних реформ, зокрема, в сферах юстиції та виборів”, - сказав депутат.

Він висловив переконання в тому, що відносини між ЄС та Україною залишаться поганими стільки часу, скільки Президент Віктор Янукович залишатиметься на своїй посаді, оскільки європейські політики не довіряють йому, а сам В.Янукович не був “кандидатом ЄС” на президентських виборах 2010 року.

“Брюссель подобалось би більше, якби перемогу отримав так званий про-європейський кандидат”, - зазначив А.Молзер.

Він також висловив думку, що той факт, що Комісія не згадала в своїй політичній заяві безпосередньо ім'я екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, не змінює ситуацію

“Вона — це трохи така собі персоніфікація необхідних реформ. Згадайте: Ю.Тимошенко була символом так званої Помаранчевої революції та білу підтримана ЄС. Саме тому я переконаний, що без її звільнення Брюссель не підпише угоду про асоціацію з Україною, що, на мою думку, буде розчаровуючим і неправильним сигналом”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія схвалила проекти рішень Ради ЄС пор підписання, тимчасове застосування та про укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Єврокомісія також схвалила політичну заяву, в якій підкреслила, що нинішнє рішення є важливим технічним кроком, який уможливлює підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада цього року у Вільнюсі за умови виконання Україною критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.