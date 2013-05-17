Катеринчук: Рішення Єврокомісії на 70% дає Україні надію на підписання угоди про асоціацію

Брюссель. 17 травня. УНІАН. Лідер Європейської партії України Микола Катеринчук вважає, що рішення Єврокомісії про схвалення проектів рішень Ради ЄС про підписання угоди про асоціацію з Україною, дає надію на те, що підписання угоди відбудеться цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив на конференції в Європарламенті, організованій депутатом від групи ліберальних партій Леонідасом Донскісом (Литва).

“Це, фактично, на 70% дає нам надію, що ця угода буде підписана”, - сказав він.

Разом з тим М.Катеринчук зазначив, що найважливішим питанням у двосторонніх відносинах Києва та Брюсселя на сьогодні залишається питання вибіркового правосуддя.

Він нагадав про рішення Європейського суду з прав людини від 30 квітня, яким попереднє ув'язнення колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у вересні-грудні 2011 року було визнано свавільним.

З іншого боку, лідер Європейської партії зазначив, що вважає за необхідне підписати угоду між ЄС та Україною, навіть якщо Ю.Тимошенко не буде звільнена українською владою.

“Не підписали угоду про асоціацію, що далі? Чи буде Тимошенко на свободі?”, - поставив він запитання.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія схвалила проекти рішень Ради ЄС пор підписання, тимчасове застосування та про укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Єврокомісія також схвалила політичну заяву, в якій підкреслила, що нинішнє рішення є важливим технічним кроком, який уможливлює підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада цього року у Вільнюсі за умови виконання Україною критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.