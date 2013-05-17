Депутат Європарламент Хармс: Рішення Єврокомісії свідчить, що Європа все ще прагне підписати угоду з Україною

Брюссель. 17 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту, співголова групи “зелених” Ребекка Хармс (Німеччина) вважає, що рішення Єврокомісії від 15 травня щодо угоди про асоціацію з Україною свідчить про те, що Європа все ще прагне підписати цю угоду з Києвом.

Таку думку вона висловила у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Рішення Комісії демонструє чітко, що ми все ще хочемо мати угоду з Україною”, - сказала депутат.

Водночас, вона наголосила, що це рішення не змінює тих вимог, які були висунуті перед Україною, щодо підписання угоди, а також не змінює політику ЄС в цьому питанні.

Говорячи про питання вибіркового правосуддя та, зокрема, про продовження перебування в ув'язнення колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, Р.Хармс нагадала неодноразові заяви Європарламенту та комісарів ЄС щодо того, що Європа хотіла б бачити надійну ситуацію в сфері верховенства права в Україні.

“Це означає, і це ідея продовження місії Кокса-Кваснєвського, що ми хочемо бачити Ю.Тимошенко вільною. Ми хочемо і того, і того: і підписання угоди, і звільнення”, - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія схвалила проекти рішень Ради ЄС пор підписання, тимчасове застосування та про укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Єврокомісія також схвалила політичну заяву, в якій підкреслила, що нинішнє рішення є важливим технічним кроком, який уможливлює підписання угоди про асоціацію на саміті “Східного партнерства” наприкінці листопада цього року у Вільнюсі за умови виконання Україною критеріїв, визначених у висновках Ради ЄС від 10 грудня 2012 року.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у 2007 році. 30 березня 2012 року сторони парафували угоду про асоціацію та глибоку і всебічну зону вільної торгівлі.

Разом з тим, протягом 2012 року з боку ЄС неодноразово лунала критика щодо ситуації в Україні і, зокрема, щодо застосування вибіркового правосуддя щодо колишніх урядовців.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки по Україні, в яких висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС до саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі у листопаді 2013 року за умови, якщо Київ продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес у реформування виборчого законодавства, вирішенні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ в рамках Порядку денного асоціації.

Моніторингова місія Європарламенту під керівництвом Пета Кокса та Олександра Кваснєвського працює в Україні з червня 2012 року. Її головне завдання — пошук вирішення проблеми застосування вибіркового правосуддя.

18 квітня цього року Конференція Президентів Європарламенту вирішила продовжити діяльність цієї місії.