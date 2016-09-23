Успішний стартап: кияни продають оригінальні карти у 60 країн світу

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Історія стартапу почалася в 2012 році, коли Ксенія шукала оригінальний подарунок для чоловіка. Вона хотіла бути дотепною, нафантазувала такого, що в продажу не знайшла. "Прийшла до чоловіка і сказала: подарунка не буде – буде бізнес-ідея", - розповіла вона.

Читайте такожБізнес по-європейськи: кримськотатарська сім'я популяризує сонячну енергетику на Буковині (відео)

На бізнес-проект пішли всі гроші, що подарували на весілля. Із картою, маркером, серветочкою та п'ятьма копійками ентузіасти пішли по українських виставках розповідати про свій товар. Стрибок валютних курсів став стимулом замислитися над зовнішніми ринками. Кияни почали пропонувати свій продукт іноземним компаніям. "Їх ніколи не цікавить, звідки ми – їх цікавить, що ми робимо. І це світова практика. Один із найкрупніших дистриб'ютерів, який у нас зараз є, у нас у портфоліо з'явився досить випадково: ми просто написали, а вони просто сказали: вау, круто, давайте", - розповів Микита.

Тепер українці мають склади в Чехії та США, імпортують свою продукцію до понад 60 країн. А щоби не загубитися серед конкурентів – продукують нові ідеї. Слідом за мапою світу вийшла карта України, а потім 100 великих справ для дорослих, для дітей, для закоханих. Був навіть постер зі 100 позами камасутри, який замовили чехи. Для українців ноу-хау коштує від 300 гривень, для іноземців – у середньому 30 євро.