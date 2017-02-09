Чехія вдвічі збільшила квоту на працівників з України

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами голови чеського МЗС Любомира Заоралека, квота зросте з нинішніх 3 тисяч 800 на приблизно таку ж кількість. Буде збільшена і кількість працівників у Генеральному консульстві Чехії у Львові і у Міністерстві внутрішніх справ, які займаються оформленням працевлаштування українців, повідомив Заоралек.

Читайте такожУ Польщі взялися за зміни працевлаштування іноземців, особливу увагу приділили українцям - ЗМІ

За інформацією Конфедерації союзів працедавців і підприємців Чехії, на чеському ринку праці відчувається гострий брак робочої сили. Чехії насамперед потрібні працівники середньої й нижчої кваліфікації.

Раніше на цьому тижні Конфедерація спілок роботодавців і підприємців Чехії звернулася з листом до уряду щодо сприяння і допомоги з робочою силою з України. Президент Конфедерації Ян Віеснер зазначив, що на чеському ринку праці зараз є вільними кілька тисяч робочих місць.