Європейські партнери готові надати Україні 50 мільйонів євро для реформи управління державними фінансами - Мінфін

Європейські партнери готові надати Україні 50 мільйонів євро для реалізації реформи управління державними фінансами.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів на сторінці в соцмережі Facebook з посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Данилюка з делегацією Євросоюзу на чолі з послом ЄС в Україні Хьюгом Мінгареллі.

Як наголошується в повідомленні, реформа розрахована на 2018-2021 роки і передбачає імплементацію Стратегії реформування системи управління державними фінансами, розробленою Мінфіном і затвердженої урядом на початку лютого цього року.

Зокрема, передбачається створення Служби фінансових розслідувань, підвищення ефективності державних витрат, розвиток сучасної та справедливої податкової та митної систем, посилення інституційної та кадрової спроможності у сфері державних фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 25 травня затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України на 2017-2020 роки, який дозволить скоротити дефіцит сектору загальнодержавного управління і знизити темпи приросту державного боргу в середньостроковій перспективі та утримувати їх на прийнятному рівні, а також забезпечити послідовність бюджетної і податкової політики, підвищити якість надання державних послуг та ефективність державних інвестицій при забезпеченні більш раціонального використання ресурсів.