Європейські партнери готові надати Україні 50 мільйонів євро для реформи управління державними фінансами - Мінфін
Реформа розрахована на 2018-2021 роки та передбачає імплементацію Стратегії реформування системи управління державними фінансами, розробленою Мінфіном та затвердженої урядом на початку лютого цього року.
Європейські партнери готові надати Україні 50 мільйонів євро для реалізації реформи управління державними фінансами.
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Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів на сторінці в соцмережі Facebook з посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Данилюка з делегацією Євросоюзу на чолі з послом ЄС в Україні Хьюгом Мінгареллі.
Як наголошується в повідомленні, реформа розрахована на 2018-2021 роки і передбачає імплементацію Стратегії реформування системи управління державними фінансами, розробленою Мінфіном і затвердженої урядом на початку лютого цього року.
Зокрема, передбачається створення Служби фінансових розслідувань, підвищення ефективності державних витрат, розвиток сучасної та справедливої податкової та митної систем, посилення інституційної та кадрової спроможності у сфері державних фінансів.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 25 травня затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України на 2017-2020 роки, який дозволить скоротити дефіцит сектору загальнодержавного управління і знизити темпи приросту державного боргу в середньостроковій перспективі та утримувати їх на прийнятному рівні, а також забезпечити послідовність бюджетної і податкової політики, підвищити якість надання державних послуг та ефективність державних інвестицій при забезпеченні більш раціонального використання ресурсів.